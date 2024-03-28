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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: معدلات نجاح غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات الخدمية ببورسعيد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم، الخميس، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

وفى بداية اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، حيث تم بلغ إجمالي ما تم اعتماده للمحافظة مبلغ 444,109 مليون جنيه، تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والالتزام بالموعد المحدد لإنهاء العمل وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أي عوائق أو تحديات تواجه عملية التنفيذ من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ والتأكد من تنفيذ التطوير على أعلى درجة من الكفاءة.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبرامج الخطة الاستثمارية، تماشيًا مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا المواطن، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة. 

ولفت إلى أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية، مؤكداً أن تطوير الطرق والميادين يسير بالتوازي في جميع الأحياء، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الواقعة في نطاق المناطق السكنية الجديدة ، مشيرًا إلى تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بجميع المشروعات التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع .

ووجه اللواء هشام آمنة الشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إداري كفء ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما لفت المحافظ إلى ما يتم من أعمال رفع كفاءة وتطوير بالمناطق السكنية القديمة في عدد من الأحياء خاصة الأكثر كثافة سكانية، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق سواء في مجال تطوير الطرق أو إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي، وزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات العمارات السكنية ورفع كفاءة الإضاءة بهذه المناطق، خاصة في أحياء الزهور والضواحي. 

وأكد علي سرعة الانتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء ومنطقة السيدة خديجة التي تشهد أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد ، علي المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، ومنها شارع الامين وستالنجراد والحراسات، والتنسيق المستمر بين كل الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل، بالإضافة الي تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كل الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الإشغالات. 

ونوه بالتواجد الميداني في كل الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، فضلاً عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كل المجالات.

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة جهود محافظة بورسعيد فى ملف الاستثمار والصناعة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن مدينة بورسعيد، شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة لمختلف دول العالم.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلى التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في عدد من القطاعات. 

ولفت إلى أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها، وشهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد.

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التنمية المحلية بورسعيد هشام امنة

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