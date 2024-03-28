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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على مشتبه به آخر في هجوم موسكو

هجوم موسكو
هجوم موسكو

أعلنت لجنة تحقيقات روسية، اليوم الخميس، عن اعتقال مشتبه به آخر متورط في المشاركة بتمويل هجوم العاصمة الروسية موسكو.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن نشاط حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.

وأفادت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".

وأضافت الخارجية الروسية أن النشاط يهدف كل هذا إلى استعداد حلفاء الحلف لمواجهة محتملة مع بلاده، مؤكداً أنه سيراقب ما يحدث في رومانيا، ونقيم المخاطر الناشئة ونأخذها في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري.

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