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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

32552 شهيدًا و74980 مصاب ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 174 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و91إاصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 32552 شهيدًا و74980 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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