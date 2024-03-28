الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسئولية إعاقة دخول المساعدات لـ غزة

أكدت الأمم المتحدة، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة في إبطاء أو إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وقالت الأمم المتحدة، إنه هناك أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة.



وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إنه ما لا يقل عن 24 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة لا تعمل.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في تقرير له، أن "النظام الصحي في غزة ينهار بسبب الأعمال العدائية المستمرة والقيود المفروضة على الوصول، مما أدى إلى خروج عدد متزايد من المستشفيات عن الخدمة".

