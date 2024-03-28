إيران توجّه رسالة للمؤسسات الدولية بشأن الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة

شكك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في فعالية المؤسسات الدولية في ظل العملية الإسرائيلية على مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة.

وتساءل كنعاني عبر حسابه على منصة إكس: "أليس على المنظمات والمؤسسات الدولية أي مسؤولية عملية سوى اتخاذ مواقف سياسية أو إصدار بيانات أو إصدار قرارات من أجل تثبيت الردع ووقف هذه الإبادة الجماعية العلنية والمتهورة ومحاكمة مجرمي الحرب؟".

وأشار كنعاني إلى أن حصار مجمع الشفاء والهجمات على مستشفى الأمل في غزة هي "جزء من عملية جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع المحاصر.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في مجمع الشفاء الطبي وفي الجزء الغربي من خان يونس حيث يقع مستشفى الأمل.

ويصر الجيش الإسرائيلي على أنه يهدف إلى القضاء على البنية التحتية لحركة حماس، بينما يتم استخدام مستشفى الشفاء من قبل الحركة "للقيام بأستهداف القوات الإسرائيلية".

وفي 22 مارس الجاري، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حوالي 240 مدنيا كانوا متواجدين في مبنى المستشفى.