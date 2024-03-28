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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة مهمة لمدير الاستخبارات الخارجية الروسية إلى كوريا الشمالية |ماذا جرى؟

روسيا وكوريا الشمالية
روسيا وكوريا الشمالية

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين زار كوريا الشمالية في الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري.

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان له، إن ناريشكين أجرى في بيونج يانج محادثات مكثفة مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي.

في وقت سابق، كشفت كوريا الجنوبية، أن بيونج يانج أرسلت نحو 6700 حاوية تحمل ملايين الذخائر إلى روسيا، منذ يوليو لدعمها في حرب أوكرانيا.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها لتزويد روسيا بالأسلحة مقابل الغذاء والضروريات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها.

وأدلى وزير الدفاع شين وون-سيك بهذا التقييم وسط تزايد المخاوف بشأن إمدادات الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا لحربها في أوكرانيا.

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