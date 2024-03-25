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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بادرة طيبة.. رئيس الوزراء الياباني يسعى لتطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

شدد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، على «أهمية» إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشمالية، في وقت قالت بيونج يانج إن كيشيدا طلب عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "في أقرب وقت".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كيشيدا، في حديثه أمام البرلمان، إنه "بالنسبة إلى العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، من المهم إجراء محادثات رفيعة لحل النزاعات مثل "اختطاف" بيونج يانج مواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات.

ولا تقيم طوكيو وبيونج يانج علاقات دبلوماسية رسمية.

وطلب رئيس الوزراء الياباني عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حسبما أعلنت شقيقة كيم، مضيفة أن أي اجتماع لن يحدث على الأرجح دون تغيير في سياسات طوكيو.

وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن "كيشيدا عبر أخيراً عن رغبته في الاجتماع مع رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في أقرب وقت".

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