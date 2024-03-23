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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يحذر بيونج يانج من "دفع ثمن باهظ" بسبب تجارب صاروخية

أرشيفية
أرشيفية

حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول كوريا الشمالية من أنها ستدفع "ثمنا أكبر" في حال "قيامها باستفزاز متهور"، على خلفية التوترات بعد التجارب الصاروخية المستمرة من قبل بيونج يانج.

وقال يون خلال احتفالات عسكرية للأسطول الكوري الجنوبي، يوم الجمعة: "سيحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الصارم وسيدافع بقوة عن حرية كوريا الجنوبية وسلامة شعبها من خلال الرد الفوري والساحق على أي استفزاز".

وأضاف: "إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز متهور فإنها ستدفع ثمنا باهظا بالتأكيد".

وتعهد يون بتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت هذا الأسبوع صواريخ باليستية قصيرة المدى، وأجرت اختبارا أرضيا لما قالت إنه محرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ متوسطة المدى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

 

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوريا الولايات المتحدة

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