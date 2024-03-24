بعد هجوم موسكو.. زعيم كوريا الشمالية يعزي بوتين

وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تعازيه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب الهجوم الدامي على حفل موسيقي في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم "أعرب عن عميق تعازيه وتعاطفه" مع بوتين والشعب الروسي والضحايا وعائلاتهم بعد أنباء الخسائر الفادحة الناجمة عن "هجوم إرهابي واسع النطاق في منطقة موسكو".

وأكد كيم أن كوريا الشمالية تعارض “كل أنواع الإرهاب ولا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب الشنيع الذي يهدد حياة الإنسان”، لافتًا “يعتبر شعبنا محنة وحزن الشعب الروسي الصديق بمثابة آلامه الخاصة”.

بوتين: المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الأوكراني يعد "ثغرة"

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس في خطاب متلفز إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الأوكراني يعد "ثغرة" على الحدود حتى يتمكن الإرهابيون من عبورها. وتعهد بتحديد هوية كل من يقف وراء الهجوم على قاعة مدينة كروكوس ومحاسبتهم، وأعلن يوم 24 مارس، يوم حداد وطنياً.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف المركز التجاري "كروكوس" بضواحي العاصمة الروسية إلى 133 شخصا، مؤكدة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بعد رفع الأنقاض.