خاطئ وسخيف .. كييف ترد على تصريحات بوتين بشأن هجوم موسكو

رفضت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي شهدته قاعة حفلات بموسكو أمس.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، قال أندري يوسوف، المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم، إن تصريحات بوتين بأنه تم القبض على أربعة من الجناة في طريقهم للفرار إلى أوكرانيا “خاطئ تماماً، وتصريح سخيف”.

ونقل موقع “برافدا” الأوكراني عن يوسوف قوله: “بالطبع، لا يمكن لهذه الرواية أن تصمد أمام الانتقاد”، مؤكدًا “الجميع في العالم يدرك هذا، ربما باستثناء السكان الروس المغيبين”.

وكشف عن العقبات العديدة التي تحول دون أي من أعمال التسلل هذه عبر الحدود، موضحًا أن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من سنتين والمناطق الحدودية تعجّ بالقوات والعملاء السريين ووكالات الاستخبارات وقوات الأمن.

واتهم المتحدث الكرملين ديمتري بيسكوف بالرغبة في استغلال المأساة التي شهدتها موسكو لزيادة القمع داخل روسيا.