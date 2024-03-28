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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق على تعيين الزنداني وزيرا للخارجية اليمنية

شايع محسن الزنداني
شايع محسن الزنداني وزير خارجية اليمن الجديد

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، شايع محسن الزنداني على تعيينه وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، عبر حساب الوزارة على منصة إكس: "نهنئ شايع محسن الزنداني على تعيينه وزيرًا للخارجية اليمنية وشؤون المغتربين، ونتطلّع إلى مواصلة التعاون مع حكومة اليمن لضمان سلام دائم للشعب اليمني".

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء أمس الثلاثاء، مرسوما رئاسيا بتعيين شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، بدلا من أحمد عوض بن مبارك، الذي تم تعيينه رئيساً للحكومة اليمنية مطلع فبراير الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (100) لسنة 2024م، بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

ويشغل الزنداني منصب سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية، قبل صدور قرار تعيينه وزيرا للخارجية.

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