اجتماع روسي أممي عاجل بشأن أزمة اليمن والبحر الأحمر |ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، تحقيق السلام في اليمن والبحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "خلال المحادثة، تبادل الجانبان وجهات النظر بشكل شامل حول تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في الجمهورية اليمنية، بما في ذلك في ضوء التصعيد المستمر للتوتر في مياه البحر الأحمر".

وأضافت الخارجية الروسية، أن الجانبين أكدا مجددا أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى "إقامة حوار وطني يمني مستدام تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إبلاغ جروندبرج باتصالات الجانب الروسي مع ممثلي مختلف القوى السياسية اليمنية، فضلا عن الشركاء الإقليميين لتعزيز تطبيع الوضع في اليمن وما حوله، بما في ذلك حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتراكمة".