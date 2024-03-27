عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع روسي أممي عاجل بشأن أزمة اليمن والبحر الأحمر |ماذا حدث؟

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، تحقيق السلام في اليمن والبحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "خلال المحادثة، تبادل الجانبان وجهات النظر بشكل شامل حول تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في الجمهورية اليمنية، بما في ذلك في ضوء التصعيد المستمر للتوتر في مياه البحر الأحمر".

وأضافت الخارجية الروسية، أن الجانبين أكدا مجددا أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى "إقامة حوار وطني يمني مستدام تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إبلاغ جروندبرج باتصالات الجانب الروسي مع ممثلي مختلف القوى السياسية اليمنية، فضلا عن الشركاء الإقليميين لتعزيز تطبيع الوضع في اليمن وما حوله، بما في ذلك حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتراكمة".

العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارات مكثفة على اليمن

الجيش الأمريكي يستهدف 3 منشآت تخزين تحت الأرض للحوثي في اليمن

المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اليمن البحر الأحمر وزارة الخارجية الروسية الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

موضوعات متعلقة

العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارات مكثفة على اليمن

الجيش الأمريكي يستهدف 3 منشآت تخزين تحت الأرض للحوثي في اليمن

اليمن.. أمريكا وبريطانيا تشنان غارتين على الحديدة

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين للحوثيين في اليمن

لأول مرة.. صاروخ كروز من اليمن يخترق إسرائيل وينفجر شمال إيلات| شاهد

الأمم المتحدة: نحرص على تحقيق السلام في اليمن

ترشيحاتنا

الضغط عليها.. وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف خطتها خلال زيارتها المقبلة إلى الصين

موعد العشر الأواخر وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب.. وهذه العبادات تدخلك الجنة

بحضور الآلاف.. وزير الرياضة يشارك ذوي الهمم بمراكز التخاطب الإفطار الجماعي

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

حريق هائل بمصنع أثاث بالعنانية دمياط |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ