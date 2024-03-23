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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يستهدف 3 منشآت تخزين تحت الأرض للحوثي في اليمن

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها نفذت ضربات دفاعية ضد 3 منشآت تخزين تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون داخل اليمن.

واستهدفت هذه الضربات القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت أن مرافق تخزين الأسلحة هذه شكلت تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وقالت القيادة، في بيان لها، عبر منصة "إكس" إن القوات نجحت في الاشتباك مع 4 طائرات مسيرة حوثية وتدميرها.

وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن، مؤكدة عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

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