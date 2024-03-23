العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارات مكثفة على اليمن

نفذ العدوان الأميركي البريطاني سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان الأميركي البريطاني 4 غارات على منطقة عطان بمديرية الوحدة، وشن غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين.



كما أغار طيران العدوان الأميركي البريطاني 3 مرات على منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء.



كذلك، نفَّذ طيران العدوان الأميركي البريطاني خمس غارات على مديرية المنيرة في محافظة الحديدة.



يشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني شن مئات الغارات الجوية على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية تسببت في حدوث أضرار مادية وسقوط ضحايا من المدنيين.