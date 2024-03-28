رئيس الشاباك يجري مباحثات في مصر ضمن جهود وقف إطلاق النار

بحسب ما نشرته أكسيوس، زار رونان بار، رئيس الشاباك، القاهرة أمس، حيث التقى مع عدد من المسؤولين للتباحث عن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.

تأتي أهمية هذا اللقاء في سياق التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن الاستعدادات لعملية برية محتملة في رفح، ورفض مصر لمثل هذه العملية، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب المصدر، فإن المباحثات بين رئيس الشاباك ونظرائه المصريين دارت حول عدة قضايا أساسية، من بينها جمود المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، والوضع في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، وإجراءات تأمين الحدود بين مصر وإسرائيل. قطاع غزة في أعقاب النزاع.