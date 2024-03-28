جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقـ.تل رعد ثابت القيادي في حركة حماس

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن القائد الكبير في حماس رعد ثابت قتل على يد قوات من وحدة الكوماندوز شايطت 13 التابعة للبحرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة في وقت سابق اليوم.

وكان ثابت رئيسا للموارد البشرية والإمدادات في حركة حماس ويعتبر من بين أعلى 10 قادة عسكريين رفيعي المستوى في حماس، بحسب هاجاري.

وأضاف أن ثابت قُتل على يد قوات الكوماندوز البحرية وقوات أخرى أثناء محاولته الفرار مع عميلين آخرين إلى منطقة المستشفى، فيما يبدو أنه جزء من هجوم ضد القوات، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال حصار واقتحاح مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.