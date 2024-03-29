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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يرفض "توسيع صلاحيات" فريق مفاوضات تبادل الأسرى

أرشيفية
أرشيفية

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، طلب فريق مفاوضات تبادل الأسرى بتوسيع نطاق تفويضه، خاصة ما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مشاركين في الاجتماع قولهم إن الجلسة كانت "صعبة ومتوترة".

وأضافت أن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية جادي أيزنكوت تحدث بغضب عن سلوك مجلس الوزراء، مشدداً على "الحاجة إلى توسيع التفويض"، وأن "الأشياء لا تتحرك"، وقال إن الظروف أصبحت مهيأة لإعادة المختطفين، وإن الوقت حان للقيام بذلك.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو تحدث مرة أخرى عن أن "الضغط العسكري وحده هو الذي سيسمح بعودة المختطفين"، لافتة إلى أنه "في نهاية المناقشة، لم يتم اتخاذ أي قرار، وتم الاتفاق على الاجتماع مجدداً".

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