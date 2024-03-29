بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

بمواصفات خاصة وسعر مختلف يمكنك الاختيار الأفضل بالنسبة لك من هواتف شركة Honor، بعدما أعلنت خلال الساعات الماضية عن هاتفا Honor Play 50، و هاتف Honor Play 50m .

وفقا لموقع “ technic4u ” يأتي كلا من الهاتفين بنفس المواصفات وذلك مع الاختلاف في الألوان ومستوى التسعير بين الهاتفين، حيث يأتي هاتف Play 50 باللون البنفسجي، و الأخضر و الأسود، بينما يأتي هاتف Play 50m بألوان الأسود والأزرق.

ويتميز كلا الهاتفين بأبعاد 163.59 في 75.33 في 8.39مم، ووزن يصل إلى حوالي 190 جرام، كما يضم كلا الهاتفين شاشة TFTو LCD وبحجم يصل إلى 6.56 بوصة، وبدقة تصل إلى 720 في 1612 بيكسل، وبمعدل تحديث يصل إلى حوالي 90Hz.

كما يدعم هاتفي Honor Play 50، وPlay 50m بمعالج Dimensity 6100 Plus، ونظام تشغيل Android 14، وذلك بالإضافة إلى واجهة MagicOS 8.0.

ويأتي كلا الهاتفين بكاميرا خلفية واحدة و بدقة تصل إلى حوالي 13 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، أما عن سعرهاتف Honor Play 50 فقد يصل إلى 165 دولار بينما يصل سعر هاتف" Honor Play 50m " 207 دولار.