طوارئ بالمدارس بسبب مياه الأمطار..قطع الكهرباء بالفصول وقرارات عاجلة لسلامة المباني

أصدرت الادارات التعليمية تعليمات عاجلة لجميع مديري المدارس تعليمات عاجلة لحماية المباني المدرسية من مخاطر الامطار المفاجئة التي شهدتها مصر خلال الساعات الاخيرة.

وفي هذا الإطار، قال محمود عبدالرازق مدير عام إدارة المعادي التعليمية، انه صدرت تعليمات لمديري المدارس بإتخاذ ما يلزم من تدابير لتعرض البلاد لموجة أمطار تمثلت فيما يلي :



فصل التيار الكهربائي فورا عن المدارس وعدم اعادته الا بعد جفاف الجدران والأرضيات.



التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.



مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة داخل وخارج الفصول من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.



التنبيه على جميع الطلاب في حالة تواجد الطلاب بالمدرسة بعدم ملامسة اى اسلاك كهربائية داخل او خارج المدرسة.



الحرص على نزح المياه من الفناء ونظافة أسطح المدراس وعدم و جود اى مخلفات عليها والتأكد من تسليك مسالك المطر وعدم وجود اى مياة على اسطح المباني.



عدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول في حالة وجود مطر وبرق اثناء اي يوم دراسي الاسبوع القادم.

التنبيه المشدد على الطلاب في الاذاعة المدرسية في بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة اثناء سقوط الامطار وكذلك عدم العبث بمياه الامطار المتجمعة بالشوارع خوفا من وجود اي خطر تحتها (كهرباء أو بيارات او بالوعات مفتوحة).



تشكيل لجنة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري ٢٦٢ بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات.





وأكد مدير عام إدارة المعادي التعليمية، انه تم التشديد على جميع المدارس بضرورة توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التي تصاحبها، وما تشكله من أخطار على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس ، وتحديد نقاط تجمع آمنة في المدارس حال سقوط الأمطار.



وأوضح مدير عام إدارة المعادي التعليمية انه تم التشديد على المدارس بضرورة التدريب على كيفية الخروج الآمن للطلاب أثناء الأزمة من المدارس ووضع اللوحات الإرشادية التي توضح أماكن الخروج في حالات الطوارئ وتوزيع خروج الطلاب على أماكن الخروج طبقًا لمراحلهم العمرية للحفاظ عليهم من التزاحم ، والاهتمام بتسليك جاجورى (مزراب) المطر لتسريب مياة الأمطار وعدم تراكمها علي السطح، وإلزام مسئول الصيانة بتقديم تقرير مفصل لمدير المدرسة عن حالة جميع مرافق المدرسة.



وقال مدير عام إدارة المعادي التعليمية، إن جميع المدارس الآن لديها تعليمات بضرورة الابلاغ فوراً عن أى حالة طارئة لا تستطيع المدرسة التعامل معها ، وفي حاله الطوارئ يتم الاتصال فورا مدير عام الإدارة التعليمية ومديرى جميع المراحل التعليمية ومسئول امن الادارة.