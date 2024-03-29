أسهل حلويات لرمضان .. طريقة عمل الكريم كراميل

يعد الكريم كراميل من أسهل أصناف الحلويات التى يمكن تقديمها فى شهر رمضان حيث لا يحتاج إلى جهد كبير فى التجهيز ولا يتطلب تجهيز شربات أو زينة.

نعرض طريقة عمل الكريم كراميل من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير الكريم كراميل:

للكريم:

2 كوب لبن

4 بيضة

4 باكو فانيليا

نصف كوب سكر



للكراميل:

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة ماء



طريقة عمل الكريم كراميل

* ضعي السكر والماء فى طاسة على النار وقلبيهم كثيرا حتى يتكرمل ويتغير لونه للبني وانزليه فورا قبل أن يصبح صلبا.



* ضعى الكراميل فى قاع قالب ثم جهزي الكريم بخفق اللبن والبيض والفانيليا والسكر فى الخلاط.

* صبى الخليط فى القالب على الكراميل وضعيه فى صينية بها ماء ثم ادخليها الفرن حتى تنضج ثم يترك يبرد ثم يحفظ فى الثلاجة فى وعاء مغلق بإحكام لحين الرغبة فى تقديم الكريم كراميل .

