عصير رخيص يعالج هشاشة العظام والقلب

يعد عصير الطماطم من أكثر المشروبات الطبيعية التى يمكن توفرها فى معظم المنازل ولكن هل تعلم أنه يساعد فى علاج بعض الأمراض مثل هشاشة العظام .

ووفقا لما جاء فى موقع “ فارمسي ” فإن عصير الطماطم له فوائد صحية عديدة للعظام حيث يحتوي عصير الطماطم على فيتامين K والكالسيوم، وهو ما قد يكون مفيدًا لتقوية العظام. قد تساعد في إجراء إصلاحات طفيفة على العظام والأنسجة العظمية و قد يوفر شرب عصير الطماطم كمية جيدة من الاحتياجات اليومية من فيتامين ك.

يتمتع فيتامين ك بالقدرة على تنشيط الأوستيوكالسين، وهو بروتين رئيسي غير كولاجيني في العظام ويساعد الأوستيوكالسين على تمعدن جزيئات الكالسيوم داخل العظا وبالتالي، قد يساعد عصير الطماطم في مراقبة كثافة عظامك.

ومع ذلك، فإن هذه المعلومات غير كافية وتتطلب المزيد من الدراسات البشرية للإشارة إلى فوائد شرب عصير الطماطم لصحة العظام.



كما يساعد عصير الطماطم غني بالفيتامينات والمواد المغذية مثل البوتاسيوم الضروري لعمل القلب. عصير الطماطم خالي من الكولسترول ويحتوي على فيتامين ب 3 وقد يكون فعالاً وآمناً لخفض مستويات الكولسترول في الجسم.

يعمل البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بالسكتات القلبية والنوبات القلبية. قد يساعد فيتامين ب-6 و ب-9 في تحويل المواد الكيميائية الخطرة (الهوموسيستين) في الجسم.

لذا، فإن إضافة الطماطم أو عصير الطماطم إلى نظامك الغذائي المعتاد قد يقلل من فرص الإصابة بحالات تهدد الحياة مرتبطة بالقلب.