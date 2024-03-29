انتقاما من حماه .. عامل يشعل النيران في سيارة داخل جراج بالجيزة

انتقام مثير في الجيزة وقع على يد عامل حيث أضرم النيران في سيارة حماه مما نتج عنها تفحم السيارة بالكامل داخل جراج في العياط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باشتعال النيران في سيارة داخل جراج في الوراق، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء وتمكنت من إطفاء حريق السيارة ومنع امتداده.

وبالفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرتها أجهزة مباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة مالك السيارة حيث اشعل النيران في السيارة بسبب الخلافات الأسرية بينهما.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.