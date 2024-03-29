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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إيجار شقة.. شاب يقفز من بلكونة في مشاجرة بالجيزة

شاب يقفز
شاب يقفز

أصيب شخص في الجيزة جراء مشاجرة داخل شقة، حيث قام الشاب بالقفز من بلكونة الطابق الثاني بأحد العقارات بمنطقة الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بإصابة شاب أثر ادعاء سقوطه من بلكونة بالطابق الثاني في الهرم وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين المصاب وأحد الفنانين بسبب خلافات بينهم على زيادة إيجار شقة حيث قام الشخص بالقفز من البلكونة أثناء المشاجرة.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المصاب مالك الشقة نشبت بينه وبين الفنان إحسان الشافعي مشاجرة بسبب رغبته في زيادة إيجار الشقة أو تركها حيث نشبت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الشاب بالقفز من البلكونة ليسقط مصابا بكسور وسحجات متفرقة.

الجيزة مشادة كلامية مشاجرة منطقة الهرم مديرية امن الجيزة الفنان إحسان الشافعي

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