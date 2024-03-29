مجهولة وبدون هوية.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة ترعة البدرشين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة في ترعة بمدينة البدرشين جنوب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية في ترعة بمدينة البدرشين، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وانتشلت أجهزة الانقاذ النهري في الجيزة الجثمان وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه بدون هوية وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وفحص بلاغات التغيب لكشف ملابسات العثور على الجثمان وهوية المتوفي.