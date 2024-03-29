انفجار زجاج يتسبب في إصابة 6 أشخاص على مركب نيلي بالجيزة

أصيب نحو 6 أشخاص في الجيزة، إثر انفجار حدث في مركب بمنطقة الدقي في أثناء سيرها في نهر النيل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من ركاب مركب سياحي في النيل، بوقوع انفجار في زجاج تسبب في إصابة بعض الأشخاص.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه في أثناء مرور المركب في نهر النيل بمنطقة الدقي وعلى متنها 20 شخصا وقع حادث انفجار في زجاج نتج عنه تناثر قطع زجاجية أصابت 6 أشخاص.

ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.