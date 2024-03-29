عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية: أقمنا إفطارا بلا طعام تضامنا مع غزة

الشيخ عبد الله جهامة
الشيخ عبد الله جهامة

قال الشيخ عبد الله جهامة، ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، اليوم، إنهم أقاموا إفطارا بلا طعام تضامنًا مع الأخوة الفلسطينيين، مشيرا الى أن الشعب المصري لن يتوقف عن دعمهم.

txt

الشيخ عبد الله جهامة: أبناء سيناء توارثوا الولاء والانتماء للدولة المصرية

وأضاف «جهامة»، خلال كلمته في فعالية «حكاية خير» بالعريش، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «هناك دعم مستمر منذ حرب السابع من أكتوبر، ومصر تدعم الأخوة الفلسطينيين في قوافل عدة، 70 أو 80% من القوافل التي دخلت كلها من الشعب المصري، واستقطاع من قوته، والشعب المصري أعطى عطاءً سخيا، وليست المرة الأولى، ولكن منذ 1948 ومصر حكومة وجيش وشعب تدعم الأخوة في فلسطين».

وتابع: «وفي هذه الأيام محتاجين التمسك بالدعاء للإخوة الفلسطينيين، وشوفنا المآسي تلو المآسي في فلسطين، وندعو الله أن يرفع هذه الغمة ويزيلها عن شعب فلسطين».  

وأشار ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلى أنه «لا شك أن سيناء اتدفع فيها دم غالي، من شهداء القوات المسلحة والشرطة، وما يزيد عن 570 شهيدا على هذه الأرض، وسيناء زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تفريط في حبة رمل من أرضها».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

ترشيحاتنا

أول رد من كولر بعد فوز الأهلي على سيمبا..وهذا موقف الدوليين

إحصائية صادمة تضع هالاند ومحمد صلاح خارج أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي

الزمالك عزبة خاصة.. رد جرئ من أمير مرتضي منصور على هذة الإشاعة

مصري يتبرع بـ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين وسوناك يمنحه لقب الفروسية

حكاية خير برعاية مجلس القبائل ..100 شاحنة ومساعدة 7 آلاف على الزواج

ملتقى الأزهر: حقوق المرأة نصف المجتمع.. وإعداد وتربية للنصف الآخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ