ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية: أقمنا إفطارا بلا طعام تضامنا مع غزة

قال الشيخ عبد الله جهامة، ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، اليوم، إنهم أقاموا إفطارا بلا طعام تضامنًا مع الأخوة الفلسطينيين، مشيرا الى أن الشعب المصري لن يتوقف عن دعمهم.

وأضاف «جهامة»، خلال كلمته في فعالية «حكاية خير» بالعريش، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «هناك دعم مستمر منذ حرب السابع من أكتوبر، ومصر تدعم الأخوة الفلسطينيين في قوافل عدة، 70 أو 80% من القوافل التي دخلت كلها من الشعب المصري، واستقطاع من قوته، والشعب المصري أعطى عطاءً سخيا، وليست المرة الأولى، ولكن منذ 1948 ومصر حكومة وجيش وشعب تدعم الأخوة في فلسطين».

وتابع: «وفي هذه الأيام محتاجين التمسك بالدعاء للإخوة الفلسطينيين، وشوفنا المآسي تلو المآسي في فلسطين، وندعو الله أن يرفع هذه الغمة ويزيلها عن شعب فلسطين».

وأشار ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلى أنه «لا شك أن سيناء اتدفع فيها دم غالي، من شهداء القوات المسلحة والشرطة، وما يزيد عن 570 شهيدا على هذه الأرض، وسيناء زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تفريط في حبة رمل من أرضها».