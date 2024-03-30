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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: سعداء جدا بالفوز على سيمبا رغم الصعوبات

كولر
كولر

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مدرب فريق النادي الأهلي بعد الفوز قي مباراة سيمبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"مارسيل كولر : سعداء جدا بالفوز الذي حققه الفريق اليوم، نعلم من البداية أنها مباراة صعبة بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا".

وأكمل:" إلى جانب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق لا سيما اللاعبين الدوليين الذين سافروا مع بعثة الأهلي بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة بدون فترة استشفاء".

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على حساب سيمبا التنزاني بملعب الأخير، بهدف دون رد، في لقاء الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة والتي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "‏الحمد والشكر لله".

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

 

 

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي

 

 

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