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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة زيزو.. قائمة الزمالك للقاء مودرن فيوتشر

صدى البلد

شارك لاعب الزمالك السابق طارق السيد قائمة الزمالك للقاء مودرن فيوتشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب طارق السيد :"قائمة الزمالك للقاء مودرن فيوتشر".

 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بالفقرات البدنية خلال مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.  

 

 

وفضل جوميز خوض تدريبات بدنية مختلفة خلال مران اليوم، وتدريبات خفيفة بالكرة واللعب من لمسة واحدة، من أجل الحفاظ على اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة.

 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

 

 

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