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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق دهشور بالجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في الجيزة جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى على طريق دهشور بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري على طريق دهشور في الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، تصادم سيارة ملاكي مع أخرى على طريق دهشور، وإصابة 5 أشخاص في الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الجيزة النيابة العامة حادث مرور حادث مروري مديرية امن الجيزة سيارة ملاكى طريق دهشور

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