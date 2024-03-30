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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة في أمريكا.. ترامب يعتزم إنهاء التزام بلاده بأمن أوروبا

صدى البلد

قال الباحث والصحفي الأمريكي روبرت كاجان إن العديد من الأمريكيين يشعرون بالصدمة إزاء معارضة الجمهوريين لمساعدة أوكرانيا في هذا المنعطف الحرج من التاريخ.

وتساءل الكاتب في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية": "ألا يرى الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس العواقب المترتبة على النصر الروسي بالنسبة للأوروبيين حلفاء أمريكا، وحلفائها الآسيويين، وفي نهاية المطاف بالنسبة للولايات المتحدة نفسها".

وأضاف أن "قطع العلاقات مع أوكرانيا ينم عن ذات طريقة تفكير لجنة أمريكا أولاً، ورأى أن رفع اليد عن أوكرانيا بالنسبة للرئيس السابق دونالد ترامب وأتباعه جزء من هدف أكبر لإنهاء التزام أمريكا الأوسع بالسلام والأمن الأوروبيين".

وتابع أن "ترامب يعتقد أن التزام أمريكا تجاه حلف الناتو ينبغي أن يكون مشروطا في أفضل أحواله، بينما تستطيع روسيا أن تفعل ما تشاء للحلفاء الذين لا يدفعون نصيبهم العادل ويحققون أهدافا معينة في الإنفاق الدفاعي".

وذكّر بدعوة السيناتور جوش هاولي، وهو جمهوري من ولاية ميسوري، إلى "التخفيض الفوري لمستويات القوات الأمريكية في أوروبا، وإلغاء التزامات أمريكا بموجب المادة 5 المتعلقة بالدفاع المشترك"، مشددا على أن "هاولي يريد من الولايات المتحدة أن تعلن بشكل صريح أنه في حالة حدوث صراع مباشر بين روسيا وأي حليف في الناتو، فإن أمريكا سوف تحجب قواتها، وأنه يتعين على الأوروبيين إدراك أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد علينا كما اعتادوا من قبل".

وتساءل الكاتب عن "مدى قدرة الجمهوريين على العودة إلى رؤية الثلاثينيات وإسقاطها على عالم القرن الحادي والعشرين"، مشيرا إلى أن "الجواب هو نعم؛ إذ يريد حزب ترامب الجمهوري إعادة الولايات المتحدة إلى ثالوث النزعة المحافظة في فترة ما بين الحربين، المتمثل بالرسوم الجمركية المرتفعة، وكراهية الأجانب، ومناهضة الهجرة، والانعزالية".

ونوه إلى أنه "وفقاً لروس فوت، الذي غالباً ما يوصف بأنه سيكون كبير موظفي ترامب المحتمل خلال فترة ولايته الثانية، فإن هذا التعريف الأقدم للنزعة المحافظة في سنوات ما بين الحربين العالميتين، هو بالضبط ما يأملون في فرضه على الأمة عندما يستعيد ترامب السلطة".
 

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