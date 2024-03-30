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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن الرداد: شعرت بانهزام بعد وفاة والدتي وسمير غانم ودلال عبدالعزيز |فيديو

حسن الرداد
حسن الرداد

"مررت بـ 3 تجارب شعرت بانهزامي فيهم".. هكذا كشف الفنان حسن الرداد عن شعوره بعد وفاة والدته وحماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز قبل أعوام، مشيراً إلى أنه يشعر دوماً بأنه إنسان مُبتلي في حياته منذ رحيل شقيقه ووالده وهو في مقتبل مرحلة الشباب.


وقال الرداد في برنامج Mirror الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد فرج إنه مر بحالة انهزامية بعد توسلاته إلى الله بشفاء والدته وحماه وحماته وتجاوزهم لأزماتهم الصحية بسلام، ولكن القدر الذي يؤمن به كان له رأي آخر، بحسب قوله، مضيفاً: "أذكر أنني كنت أنظر إلى مؤشر الأكسجين وقت احتجاز والدتي بغرفة العناية المركزة، وشعرت بعجز شديد حينها، وكنت مستعد أن أبيع نفسي مقابل أن تبقى هي على قيد الحياة.

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وتابع: ويشاء القدر أن سمير غانم يتوفى داخل نفس الغرفة التي شهدت وفاة أمي، ووقتها لم أكن قادراً على زيارته كي لا أتذكر فترة مرض والدتي، وبعدها كانت الصدمة الكبرى برحيل حماتي دلال عبدالعزيز، فشعرت حينها بانهزام رهيب.


وتذكر حسن الرداد لحظة مؤلمة لا ينساها وقت تلقيه عزاء الفنانة دلال عبدالعزيز على المقابر بعد دفنها: أحد المصورين ألتقط لي صورة وأنا شارد الذهن أثناء تلقي العزاء، فوقتها مر شريط ذكريات أمام عيني واسترجعت ما حدث لي منذ رحيل شقيقي ووالدي ووالدتي وحمايا وحماتي، وأنا مؤمن بالقدر ولكن ما مررت به في حياتي كان صعباً للغاية.


يذكر أن الفنان حسن الرداد ينافس بمسلسل "محارب" في سباق دراما رمضان الحالي، ويشاركه البطولة كل من أحمد زاهر، ناهد السباعي، منة فضالي، محمود الليثي، سلوى عثمان، نرمين الفقي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

 

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