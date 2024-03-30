5 أعمال درامية تتصدر إكس.. العتاولة وحق عرب الأبرز

تصدر 5 أعمال درامية موشر البحث عبر موقع التغريدات العالمي “ أكس ”، وذلك بعد عرض حلقاتهم بساعات قليلة .

وجاء في المركز الاول ضمن موشر البحث مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

وجاء في المركز الثاني أسم الفنان أحمد العوضي والذي يخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يشاركه في البطولة كل من وفاء عامر وسلوي عثمان .

وفي المرتبة الثالثة جاء مسلسل “ المداح اسطورة الوادي ” ، والذي يقوم بيطولته الفنان حمادة هلال .

بينما احتل مسلسل معلم المركز الرابع ، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

وفي المرتبة الخامسة جاء مسلسل مسلسل مليحة الذي كتبته رشا الجزار وأخرجه عمرو عرفة ويشارك في بطولته عدد من فناني مصر وفلسطين وتدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات ويساعدهم في رحلة العودة ضابط جيش مصري.