عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

5 أعمال درامية تتصدر إكس.. العتاولة وحق عرب الأبرز

العتاولة
العتاولة

تصدر 5 أعمال درامية موشر البحث عبر موقع التغريدات العالمي “ أكس ”، وذلك بعد عرض حلقاتهم بساعات قليلة . 

وجاء في المركز الاول ضمن موشر البحث مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

وجاء في المركز الثاني أسم الفنان أحمد العوضي والذي يخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يشاركه في البطولة كل من وفاء عامر وسلوي عثمان . 

وفي المرتبة الثالثة جاء مسلسل “ المداح اسطورة الوادي ” ، والذي يقوم بيطولته الفنان حمادة هلال . 

محارب الحلقة 19 .. طلاق ناهد السباعي من حسن الرداد

ماجدة خيرالله: مسلسل «الحشاشين» الأفضل خلال رمضان.. و«صلة رحم» و«أعلي نسبة مشاهدة» مُميزان

بينما احتل مسلسل معلم المركز الرابع ، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

وفي المرتبة الخامسة جاء مسلسل مسلسل مليحة الذي  كتبته رشا الجزار وأخرجه عمرو عرفة ويشارك في بطولته عدد من فناني مصر وفلسطين وتدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات ويساعدهم في رحلة العودة ضابط جيش مصري.

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي المداح أسطورة الوادي حمادة هلال سلوى خطاب طارق لطفي مسلسل مليحة مسلسل العتاولة مصطفى شعبان ميمي جمال منذر رياحنة مصطفى أبو سريع وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

ترشيحاتنا

ابراهيم نزل يستحمي في النيل واختفى وأسرته تنتظره على الشط بالمنوفية |فيديو وصور

فراولة الحلقة 4 .. ظهور خاص للكابتن رضا عبد العال

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

أزمة نفسية.. نهاية صادمة لـ شاب قفز من البلكونة في الشيخ زايد

أمريكا ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

إمكانيات خارقة.. آبل تفاجئ متابعيها بطرح إصدارات جديدة بسعر لا يقارن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ