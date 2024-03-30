أمير مرتضى: صرفت على الزمالك ملايين.. وإمام عاشور مش أهلاوي وبياكل عيش

أطلق أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عددا كبيرا من التصريحات النارية خلال استضافته في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار.

ونكشف في الفيديو التالي، كواليس وأسرار لقاء أمير مرتضى منصور ببرنامج أسرار، وعن حقيقة ما يقول إنه تم تحويل نادي الزمالك إلى عزبة مرتضى وأولاده خلال فترة تواجدهم وكواليس رحيل كلا من كهرباء وأمام عاشور.

وتحدث أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن انتماء اللاعبين للأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن الانتماء في المدرجات.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

ونكشف في الفيديو التالي كواليس وأسرار لقاء امير مرتضى منصور ببرنامج أسرار، وعن حقيقة ما يقول إنه تم تحويل نادي الزمالك الي عزبة مرتضى وأولاده خلال فترة تواجدهم وكواليس رحيل كلا من كهرباء وأمام عاشور.