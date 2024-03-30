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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول المساعدات لقطاع غزة.. البحرين ترحب بتدابير محكمة العدل الدولية

ارشيفي
ارشيفي

رحبت وزارة الخارجية البحرينية بالتدابير الاحترازية الإضافية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ورفع قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة، وذلك بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.

وفي بيان لها؛ ناشدت الوزارة المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع لتخفيف معاناتهم من ظروف معيشية كارثية،

كما حثت الخارجية البحرينية علي حماية المدنيين، ومنع تهجيرهم قسريًا بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار.

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