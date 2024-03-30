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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل حرفية لتعليم فن الزخرفة لعضوات نادي الفتاه والمرأة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (الزخرفه والرسم على القماش) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام تغريد صلاح هاشم بتعليم الفتيات المشاركات فن الرسم علي القماش والأدوات المستخدمة وطرق الرسم لتغيير شكل الملابس التقليدية الي قطع عصرية جذابه والذي يأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

الانشطة الرياضية الأنشطة الرياضية والثقافية الحرف اليدوية والتراث الحرف اليدوية والتراثية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الشرقية العاشر من رمضان

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