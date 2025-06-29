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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«الشعب الجمهوري» يشيد بإجراءات «الوطنية للانتخابات» لضمان انضباط التصويت

محمد صلاح أبو هميلة
محمد صلاح أبو هميلة
حسن رضوان

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات وجاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لضمان حسن سير الانتخابات وانضباطها، والتي من بينها تدريب ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من القضاة المشرفين على الانتخابات، وذلك من أجل تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الجهد والوقت وضمان أداء الناخب لواجبه الدستوري بحرية كاملة وسرية تامة .

أكد أبو هميلة، أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن الانتخابات ستتم على أعلى درجة من النزاهة والشفافية، موضحا أن من بين تلك الإجراءات تدريب السادة الموظفين المعاونين للسادة القضاة بالانتخابات أيضا على استخدام كافة التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من أجل استبعاد المواطنين المتوفين، ما يؤكد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، إضافة لتحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإعلامية التي ستتابع العملية الانتخابية ما يؤكد وجود إشراف إعلامي ومدني محلي وإقليمي ودولي على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية .

تابع أبو هميلة، أن من بين الإجراءات الهامة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات التيسير على كبار السن وذوي الهمم خاصة ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية بوضع كافة التيسيرات لهم وذلك بتوفير الأجهزة وبطاقات الاقتراع المخصصة لهم والتي تيسر لهم عملية التصويت والإدلاء بصوتهم، إضافة إلى التيسيرات التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية لتيسير التصويت للمصريين بالخارج .

محمد صلاح أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ

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