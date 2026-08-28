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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة نارية لـ يد مصر مع الجزائر في نصف نهائي البحر المتوسط غدا

منتخب مصر الوطني للرجال لكرة اليد
منتخب مصر الوطني للرجال لكرة اليد
أ ش أ

يخوض منتخب مصر الوطني للرجال لكرة اليد مواجهة نارية أمام نظيره الجزائري، في الساعة الخامسة والنصف مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» المقامة حاليًا في إيطاليا، في لقاء عربي مرتقب يحمل الكثير من الندية والإثارة، ويبحث خلاله الفراعنة عن حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة الحلم بالمنافسة على الميدالية الذهبية.

وتحظى مواجهة مصر والجزائر بأهمية كبيرة، خاصة في ظل قوة المنتخبين ورغبة كل منهما في الوصول إلى النهائي، حيث يدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قدموا مشوارًا مميزًا منذ انطلاق منافسات البطولة، وحققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بفوز كبير على نظيره البرتغالي بنتيجة 38-27، في مباراة أكد خلالها الفراعنة جاهزيتهم للمنافسة، قبل أن يواصل المنتخب انطلاقته القوية باكتساح منتخب كوسوفو بنتيجة 42-21، ليقترب خطوة كبيرة من حسم صدارة المجموعة.

واختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة قوية أمام إيطاليا صاحبة الأرض والجمهور، ونجح المنتخب المصري في تحقيق فوز مهم ومستحق بنتيجة 25-22، ليؤكد تفوقه ويحسم صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ولم يكن الفوز على إيطاليا مجرد انتصار عادي، بعدما نجح الفراعنة في التعامل مع ضغط الجماهير الإيطالية والحفاظ على تركيزهم حتى النهاية، ليواصلوا مسيرتهم بثبات ويثبتوا قدرتهم على التعامل مع المباريات القوية خارج الديار.

وتكتسب مواجهة الجزائر أهمية مضاعفة، باعتبارها مباراة في الأدوار الإقصائية، لا مجال خلالها للتعويض، حيث سيكون الفوز وحده كافيًا لمنح صاحبه بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

ويتطلع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الإسباني فرناندو باربيتو، إلى مواصلة الأداء القوي الذي ظهر به الفريق خلال دور المجموعات، مع الاعتماد على الروح القتالية والتركيز الدفاعي والهجومي من أجل عبور عقبة الجزائر.

ويخوض المنتخب المصري منافسات الدورة بقوام يغلب عليه لاعبو المنتخب الثاني والعناصر المحلية، في ظل ارتباط عدد من المحترفين بأنديتهم، خاصة أن دورة ألعاب البحر المتوسط ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية التي تتيح للأندية إلزام المحترفين بالانضمام إلى منتخبات بلادهم.

ورغم ذلك، نجح الفراعنة في تقديم مستويات قوية وتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، ليؤكدوا أن المنتخب يمتلك قاعدة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ويستهدف اتحاد كرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، تحقيق أقصى استفادة فنية من المشاركة، إلى جانب المنافسة بقوة على ميدالية، من خلال منح هذه المجموعة من اللاعبين الاحتكاك والخبرات الدولية اللازمة، بما يمثل دعمًا مهمًا للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه الأنظار غدًا إلى الصالة التي تحتضن القمة العربية، حيث يبحث الفراعنة عن خطوة جديدة نحو منصة التتويج، في مواجهة يتوقع أن تكون واحدة من أقوى مباريات منافسات كرة اليد في دورة ألعاب البحر المتوسط.

منتخب مصر الوطني للرجال لكرة اليد الجزائري دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»

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