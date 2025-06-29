«الشعب الجمهوري» يُكرّم أسر الشهداء في احتفالية كبرى بالقليوبية

تُنظم أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، احتفالية وطنية كبرى لتكريم أسر الشهداء، على ضفاف النيل بقصر ثقافة القناطر الخيرية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والحزبية.



ويحضر الاحتفالية كل من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عبد الله أحمد عبد الله أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقال الدكتور عبد الله أحمد عبد الله إن الاحتفالية تأتي في إطار دور الحزب الوطني والاجتماعي في دعم أسر الشهداء وتكريم تضحياتهم، مؤكدًا أن الشهداء هم من صنعوا أمن واستقرار هذا الوطن، وأن الحزب يضع في أولوياته دعم ذويهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف المناسبات.



وتتضمن الاحتفالية والتي ستقام غدًا فى مدينة القناطر الخيرية فقرات رسمية تبدأ بالسلام الجمهوري وتلاوة من القرآن الكريم، يليها عرض فيديو توثيقي لحصاد أنشطة أمانة الحزب بالقليوبية خلال عام 2024، بالإضافة إلى كلمات لقيادات الحزب والمحافظين، وفقرة فنية وطنية، وتُختتم بتكريم أسر الشهداء وتسليم دروع تقدير لذويهم.



وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على التزام حزب الشعب الجمهوري بتعزيز الروح الوطنية، وتقدير رموز التضحية والعطاء، في توقيت يتزامن مع ذكرى وطنية عظيمة مثل 30 يونيو، التي استعادت فيها الدولة المصرية مسارها وحافظت على هويتها.