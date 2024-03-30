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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تنفيذ 135 توصية من مخرجات الحوار الوطنى يعكس جدية الحكومة

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أن تأكيد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وضع أجندة لتنفيذ 135 توصية من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى، وفقا للأولويات التى يتم التوافق عليها، يعكس مدى الحرص الشديد من جانب الحكومة، لتنفيذ مقترحات الحوار بمحاوره المختلفة، وبدا ذلك واضحا من عقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار وأعضاء الحكومة لمتابعة آليات التنفيذ.

وأشادت النائبة أمل سلامة بالمقترح الذى تقدم به رئيس الوزراء بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، مؤكدة أن ذلك يساهم فى تفعيل مخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع، وفى توقيتات زمنية محددة، وفقا للأولويات التى يتم التوافق عليها، بما يجعل المواطن العادى يدرك أن الحوار الوطنى يؤتى ثماره.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن البرلمان فى انتظار التوصيات التى تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، لمناقشتها فى اللجان المختصة، والعمل على سرعة إقرارها فى الجلسات العامة، وفى مقدمتها قوانين الإدارة المحلية، والأحوال الشخصية، والولاية على مال القاصر، وغيرها من مشروعات القوانين والملفات المختلفة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وخصوصا ان تلك القضايا تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطنى، التى شارك فيها مختلف فئات الشعب المصرى.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع باهتمام بالغ، اجتماعات الحوار الوطنى، وما نتج عنها من توصيات ومخرجات حول أولويات المرحلة الراهنة، بما يساهم فى إيجاد إجماع شعبى ووطنى بشأن ايجاد حلول للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التى تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى.

وتابعت أن مخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالملف الاقتصادى فى المرحلة الثانية سيكون لها انعكاسات ايجابية لحل المشاكل الاقتصادية وضبط الأسواق، واستقرار أسعار السلع الاستراتيجية.

الحوار الوطني مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب النائبة أمل سلامة

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