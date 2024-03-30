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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السودان يواجه خطر المجاعة.. تقرير يوضح مدى معاناة الشعب السوداني

السودا
السودا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا عن الأوضاع في السودان، حيث يعاني خمسة ملايين شخص على شفا مجاعة كارثية، بعنوان "خطر حقيقي يواجه السودان..مجاعة كارثية على وشك الحدوث".

وضع التقرير 3 ملايين و600 ألف طفل دون سن الخامسة، ومليون و200 ألف امرأة حامل ومرضعة بين تلك الفئة التي يهددها خطر الجوع الذي فاقمته المواجهات في البلاد.


ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار الموت على نطاق واسع، والانهيار الكامل لسبل العيش في الأراضي السودانية.

 

سكان الخرطوم والجزيرة ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى وفقًا للتقرير، مهددون بالوصول إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسوء التغذية 

السودان الأوضاع في السودان القاهرة الإخبارية مجاعة كارثية الجوع

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