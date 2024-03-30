"الصحة العالمية": قرابة 9 آلاف مريض يحتاجون إجلاء عاجلا خارج غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن قرابة 9 آلاف مريض يحتاجون إجلاء عاجلا إلى خارج قطاع غزة لإنقاذ حياتهم.

وأضافت الصحة العالمية - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ - أنه لم يبق في كامل قطاع غزة سوى 10 مستشفيات تعمل بالحد الأدنى وهو ما يحرم آلاف المرضى من الرعاية الصحية.

ودعت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي إلى التعجيل بإصدار الموافقات على عمليات الإجلاء لتمكين هؤلاء المرضى والمصابين من تلقي العلاج اللازم.

