شكري والصفدي وسيجورنيه يبحثون سبل تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة| صور

عقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الاردني ايمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم السبت، في قصر التحرير بالقاهرة، مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة؛ لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

وثمن السفير أحمد أبو زيد، علاقات الصداقة الاستراتيجية بين مصر والاردن وفرنسا وتطلع مصر للارتقاء بها لآفاق أرحب، موضحا أن الوزراء الثلاثة أكدوا حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الانسانية في غزة.

وكان وزير الخارجية قد استقبل اليوم نظيره الفرنسي، وعقدا سويا جلسة مباحثات مغلقة

كما استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، والذي يشارك في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في ‎غزة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك بين بين وزراء خارجية ومصر والأردن وفرنسا في قصر التحرير وسط العاصمة، عصر اليوم ، للتطرق لتطورات الأوضاع في غزة وسبل الدفع نحو وقف الحرب الاسرائيلية على القطاع.

شكري في الاجتماع الثلاثي مع نظيريه الفرنسي والاردني

شكري في الاجتماع الثلاثي مع نظيريه الفرنسي والاردني

شكري في الاجتماع الثلاثي مع نظيريه الفرنسي والاردني