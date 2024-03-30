أحمد عمر هاشم بمملكة الدراويش: علماء المذاهب الأربعة كانوا صوفية

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن علماء المذاهب الأربعة كانوا صوفية وهم أحمد ابن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة.

وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن شوامخ أئمة الإسلام وأعلامه الذين نعيش على كتبهم الآن كانوا كلهم صوفية، موضحا:" الإمام البخاري ومسلم والسبكي والنووي كان صوفيا، وبالحديث عن الإمام النووي فهو عاش 46 سنة وكان من أولياء الله الصالحين، وهو كان صوفيا يسلك طريق التصوف الحقيقي".

وجه عمر هاشم بالتحية للشركة "المتحدة" على برنامج "مملكة الدراويش" على إحياء فكر التصوف وسير أعلامه وأخلاقهم ممن يسيرون على طريق رسول الله محمد صلى الله على وسلم، وليته يتكرر ليعطي شرحا اكثر حتى تستنير الحياة وتضاء بمشاعر النور التي بدأها رسول الله صلى عليه وسلم.

وأختتم أن تحرير التصوف من البدع والمفردات المغلوطة وسؤال الأولياء والشطحات هو هدف المجلس الأعلى للطرق الصوفية حاليًا .