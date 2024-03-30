شراكة أمريكية في الإبادة.. حماس تعلق على عزم بايدن إرسال إسلحة لإسرائيل

أدانت حركة حماس بشدة، اليوم السبت، عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال شحنات جديدة من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً الشراكة الكاملة للإدارة الأمريكية في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

وحسب وكالة “صفا” الفلسطينية، قالت حماس: "ندين بشدّة عزم إدارة الرئيس بايدن، إرسال شحنات جديدة من الأسلحة تتضمّن قذائف وطائرات حربية، إلى الكيان الصهيوني، ما يؤكّد الشراكة الكاملة لهذه الإدارة في حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني النازي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأوضحت حماس أنّ إصرار إدارة بايدن على موقفها المنحاز والداعم سياسيًا وعسكريًا بلا حدود، للاحتلال وسياساته الفاشية، التي تسعى لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه؛ يؤكّد كذب المواقف الأمريكية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، والكارثة التي تسببت بها آلة القتل الصهيونية المدعومة أمريكياً".

وأضافت "ما تطرحه الإدارة الأمريكية من أفكار لحماية المدنيين إنّما يهدف إلى التضليل والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب في قطاع غزة"..

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، "بضرورة فرض حظر كامل على توريد السلاح للكيان الصهيوني المجرم، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف العدوان، وصولاً إلى محاسبة الاحتلال وقادته على ما اقترفوه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية".