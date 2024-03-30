بـ 100 راجل الحلقة 20 .. حمل سمية الخشاب وسما إبراهيم تكشف سرا لمحمد القس

شهد مسلسل بـ100 راجل الحلقة 20 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يذهب “راضى" لـ “سونة” وإخبارها أنهما سيعملان معها بدلاً من “ميشو” زوجها، لتوافق “سونة”، ولكن تطلب منه أن ينقل ملكية محل قطع غيار السيارات من زوجها “ميشو” لها ليوافق راضي.

يذهب مهران لـ هاني ويخبره بما فعله صقر به ليطلب منه هاني أن يختفي حتى يطلب منه الظهور، ويخبر هاني صقر أنه سيعاقبه على ما فعله بدون إذنه بداية من تهريب “مشيقة” و"غالية" من السجن لفتحه شركة الحراسة.

تطلب سوزي من عابد أن يتخلى عن منزله ويترك عباس ويذهب معها وتعطيه فرصة للتفكير، وتخبر غالية مشيقة أنها حامل لتفرح مشيقة بهذا الخبر وتذهب لتخبر صقر.

تسأل مشيقة صقر عما قاله هاني، ليخبرها بأنه سيحاسبه على ما فعله بدون أذنه، وتخبره مشيقة أنه لكي يقف ضد هاني يجب أن يكون أقوى منه، وأنها ستكشف له السر الذي قالت له أنه يجب أن يفتحه بعد وفاتها، ولكنها ستفتحه الآن لكي يزداد نفوذه في الوقوف ضد هاني.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.