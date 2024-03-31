رئيس منطقة أسوان الأزهرية يتابع التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي

تابع فضيلة الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي، في موسمها الثامن للعام الدراسي 2024/2023 ، والتى عقدت بقاعة معهد " الإمام متولي الشعراوي"تحت إشراف أعضاء اللجنة التنسيقية بالمنطقة أشرف عبدالمحسن، مدير إدارة المكتبات، والدكتور أحمد إسماعيل، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وشعبان محمد مدير إدارة الجودة.

وكانت التصفيات على مستوى المعاهد قد أجريت في وقت سابق مع الطلاب المشاركين بكل معهد بجميع المراحل التعليمية، وصولا إلى التصفيات على مستوى الإدارات، ثم التصفيات النهائية على مستوى المنطقة استعداداً للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

التصفيات

الجدير بالذكر أن مشروع " تحدي القراءة العربي" يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وغرس القراءة كعادة متأصِّلة في حياتهم اليوميَّة، وزيادة الوعي بأهمية القراءة.

