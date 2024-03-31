عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يشهد ندوة «فضل ليلة القدر» مع طلاب وطالبات المدارس

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  الندوة الدينية التثقيفية بعنوان " فضل ليلة القدر "، والتي أقيمت بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والتي يحاضر فيها فضيلة الشيخ خالد جهامة، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فرع طنطا، بمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب مدارس طنطا الثانوية الميكانيكية، طنطا الثانوية الفندقية، طنطا الثانوية الصناعية بنات، طنطا الفنية التجارية المتقدمة، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

txt

محافظ الغربية يجري جولة موسعة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير في طنطا

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، ودار الإفتاء بطنطا.

إسرائيل تزعم التحقيق في مقـ.تل طفل خلال غارة بالضفة الغربية

تناولت الندوة فضل ليلة القدر، والتي تنزل القرآن فيها، المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة كثيرة البركة والرحمة، هذه الليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث الليل والنهار، حيث إن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، وهذا فضل عظيم ورحمة من الله لعباده، فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة، وقد أخبر النبي  صلى الله عليه وسلم، أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر.

txt

مشهد مهيب| زفة لـ 350 طفل من حفظة القرآن الكريم في شوارع طنطا.. شاهد

وخلال الندوة الدينية التي أقيمت بالمدرسة، قام الطلاب والعاملين بالمدرسة، بتقديم الأسئلة لفضيلة الشيخ خالد جهامة، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فرع طنطا، حول موضوع الندوة، والذي قام بالتفسير والرد عليها جميعا.

التربية والتعليم بالغربية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق رحمي الرحم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدكتور الخال الثانوية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

موضوعات متعلقة

مشهد مهيب| زفة لـ 350 طفل من حفظة القرآن الكريم في شوارع طنطا.. شاهد

ترشيحاتنا

لحظة استهداف خيمة للنازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في غزة.. فيديو

طوكيو تسجل درجات حرارة قياسية خلال مارس |تفاصيل

وزير إسرائيلي يطالب بتجنيد الفلسطينيين في جيش الاحتلال

إصلاح هيكلي وتنمية عادلة.. كيف أدار الرئيس السيسي الملف الاقتصادي منذ توليه الحكم؟

موعد عيد الفطر 2024.. و8 أيام إجازة في شهر أبريل.. تعرف عليها

40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم.. خطوة إيجابية نحو تنمية مستدامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خرافي.. ساعة محمد حماقي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

مرسوم الحمراء.. ذكرى طرد مسلمي ويهود الأندلس| ماذا حدث؟

مسلسل مليحة يتصدر التريند فى إسرائيل.. ما القصة ؟

موعد إجازة عيد الربيع.. ومتى يوم شم النسيم؟

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ