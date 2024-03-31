وكيل التعليم بالغربية يشهد ندوة «فضل ليلة القدر» مع طلاب وطالبات المدارس

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الندوة الدينية التثقيفية بعنوان " فضل ليلة القدر "، والتي أقيمت بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والتي يحاضر فيها فضيلة الشيخ خالد جهامة، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فرع طنطا، بمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب مدارس طنطا الثانوية الميكانيكية، طنطا الثانوية الفندقية، طنطا الثانوية الصناعية بنات، طنطا الفنية التجارية المتقدمة، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، ودار الإفتاء بطنطا.

تناولت الندوة فضل ليلة القدر، والتي تنزل القرآن فيها، المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة كثيرة البركة والرحمة، هذه الليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث الليل والنهار، حيث إن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، وهذا فضل عظيم ورحمة من الله لعباده، فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر.

وخلال الندوة الدينية التي أقيمت بالمدرسة، قام الطلاب والعاملين بالمدرسة، بتقديم الأسئلة لفضيلة الشيخ خالد جهامة، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فرع طنطا، حول موضوع الندوة، والذي قام بالتفسير والرد عليها جميعا.