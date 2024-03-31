القاهرة الإخبارية: عشرات الآلاف من المفقودين أسفل ركام المنازل المدمرة في غزة|فيديو

تحدث بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مدينة رفح الفلسطينية، عما جرى في مستشفى شهداء الأقصى ببلدة دير البلح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، قائلا: "هذا المستشفى تعرض قبل قليل لقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف خياما للنازحين والصحفيين الموجودين فيه".

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي حساني بشير: "القصف أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الأقل وإصابة 17 مواطنا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة من بينهم زملاء صحفيين ومصورين كانوا يعملون في المستشفى حينما باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف"، مؤكدًا أن عشرات الآلاف من المفقودين أسفل ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان.

وتابع: "هذا القصف يأتي عقب قصف آخر استهدفت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ حيث دمرت عددا من المنازل السكنية في تلك المنطقة، ولم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهداف المناطق الشرقية بوتيرة متفاوتة والعدوان الإسرائيلي متواصلا على الفلسطينيين برا وبحرا وجوا ومازال قطاع غزة يتعرض للإبادة الجماعية منذ 6 شهور".