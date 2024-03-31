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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أحمد طلعت: نتبرع بحوالي 150 طنا من الزبادي لبنك الطعام خلال رمضان

صدى البلد

 

أكد أحمد طلعت رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بدانون مصر ان توفير المساعدة الغذائية من أهم الانشطة والمبادرات التي نقوم بها خلال الشهر الكريم ، وفي هذا الإطار نعمل  على توفير المساعدة الغذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصري لتقديم وجبات الغذائية اللازمة، بالإضافة إلى دعم مائدة رحمن خلال شهر رمضان.

 وأضاف فى تصريحات خاصة: أيضا بدأنا  منذ عامين العمل على مبادرة للقضاء على هدر الطعام ضمن إطار تحقيق الامن الغذائي من خلال القيام  بالتبرع اليومي بالفائض لدينا من منتجات الزبادي لبنك الطعام المصري، وذلك لتوزيعه على الفئات الأكثر احتياجا في كل من المدارس ودور الأيتام وكذلك الاسر الاكثر احتياجا.

وقال طلعت: نتعاون  مع مؤسسات المجتمع المدني من بينها بنك الطعام المصري في شهر رمضان من خلال تطوع الموظفين لتعبئة كراتين رمضان لألاف الأسر وأيضا من خلال المشاركة في مائدة رحمن لإطعام لخدمة أكبر عدد من المحتاجين خلال الشهر الكريم وأيضا التبرع بحوالي 150 طن من الزبادي لبنك الطعام بما يعادل نصف مليون كوب من الزبادي، لحرصنا  على توصيل الغذاء المناسب لجميع الفئات في جميع انحاء الجمهورية. بالإضافة إلى تطوع عدد من موظفين الشركة لتجهيز وجبات الإفطار بالتعاون مع بنك الطعام المصري ايضاً.

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