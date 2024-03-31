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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد أربعة فلسطينيين جراء سوء التغذية والجفاف في غزة

سوء التغذية في غزة
سوء التغذية في غزة

ذكرت تقارير وسائل إعلام فلسطينية  اليوم الأحد، أن 4 فلسطينيين من بينهم طفلان استشهدوا قي مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وذلك جراء سوء التغذية والجفاف.

 

وشهدت الأسابيع القليلة استشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال بسبب سوء التغذية جراء منع قوات الاحتلال وصول المساعدات إلى شمالي القطاع.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم  عن استشهاد 32782 فلسطينيا وإصابة 75298 في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

 

وشن  جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، من خلال سلاح الجو قصف على  نحو 80 هدفًا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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